ЧП в башнях «Москва-Сити»: погас свет и люди застряли в лифтах

Чрезвычайное происшествие случилось в четверг в одном из новых символов российской столицы - комплексе «Москва-Сити». Сразу в нескольких его башнях неожиданно пропал свет и оказались обесточены пять пассажирских лифтов.

По сообщениям Telegram-каналов, в лифтах «Москва-Сити» застряли люди, одна девушка во время резкого торможения упала и получила травмы.

Свет пропал и в офисе главы Минэкономразвития Решетникова, который вместе с другими членами правительства участвовал в совещании с президентом Владимиром Путиным. Спустя некоторое время Решетников сообщил, что подача электричества восстановлена.

По некоторым данным, отключение могло произойти из-за ремонтных работ, которые велись в башнях.

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