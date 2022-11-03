Не приспособлены к жизни на воле: бизнесмен выбросил в море четырех ручных дельфинов

Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех ручных дельфинов, которые десять лет провели в неволе и совсем не приспособлены к жизни в дикой природе. Власти города решили спасти млекопитающих.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два дельфина сами прибились к берегу. Специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель, где работает их прежний дрессировщик.