Не приспособлены к жизни на воле: бизнесмен выбросил в море четырех ручных дельфинов

Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех ручных дельфинов, которые десять лет провели в неволе и совсем не приспособлены к жизни в дикой природе. Власти города решили спасти млекопитающих.
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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что два дельфина сами прибились к берегу. Специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель, где работает их прежний дрессировщик.
Поиски еще двух дельфинов ведут инспекторы службы по надзору в сфере природопользования и дрессировщик. Операцию может облегчить то, что млекопитающие чипированы.
По словам Радионовой, предприниматель выпустил своих подопечных, поскольку устал от постоянных судов с дельфинарием Коктебеля.
Как сообщил сайт 360tv.ru, бизнесмена ждет наказание. Делом занимается не только прокуратура и полиция, но и Севприроднадзор.