Названы самые счастливые женские имена

Считается, что имя влияет на судьбу человека. Раньше очень серьезно подходили к выбору имени для новорожденного, так как от этого зависела вся дальнейшая жизнь человека.

Астрологи считают, что есть счастливые имена. И если девочку, к примеру, назвать одним из них, то ей будет часто везти по жизни. Якобы этим людям покровительствуют звезды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В этот список попали Анна, Варвара, Маргарита, Александра, Вера и Виктория.

Если вы нашли себя среди вышеперечисленных имен, то радуйтесь!