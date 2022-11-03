Россиянам рассказали, как будут работать «Почта России» и Сбербанк в праздничные дни

В связи с празднованием Дня народного единства в России изменились графики работы всех госучреждений.

Россиянам ответила на вопрос, как будут работать в период с 3 по 7 ноября Сбербанк и «Почта России».

Сбербанк не будет закрываться в праздничные дни. При этом третьего ноября отделения будут работать в сокращенном режиме. В День народного единства будут открыты только дежурные отделения. Пятого и шестого ноября – выходные.

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Банкоматы и информационно-платежные терминалы также работают в обычном режиме.