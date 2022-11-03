Без стартовой цены: автомобиль Елизаветы II выставили на аукцион

Как сообщил сайт 360tv.ru со ссылкой на Daily Mail, машину выставили на аукцион без стартовой стоимости. Покойная королева Великобритании была ее первой владелицей.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.