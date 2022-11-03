Без стартовой цены: автомобиль Елизаветы II выставили на аукцион

26 ноября британский аукционный дом Historics Auctioners проведет торги на редкий лот: Jaguar X-Type Estate покойной британской королевы Елизаветы II.
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Автомобиль цвета «изумрудный огонь» оснащен автоматической коробкой передач, системой климат-контроля, электрическими стеклоподъемниками и откидным верхом. Двигатель V6 делает его устойчивой при энергичном вождении.
Как сообщил сайт 360tv.ru со ссылкой на Daily Mail, машину выставили на аукцион без стартовой стоимости. Покойная королева Великобритании была ее первой владелицей.
Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.