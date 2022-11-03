Вырос сразу на 234%: в Москве стал колоссальным спрос на экодекор и мебель на заказ

По всей стране спрос на услуги по изготовлению экоизделий с сентября по октябрь этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос сразу на 234%. Увеличилось и количество мастеров, которые изготовляют подобную мебель. Среди наиболее популярных материалов: дерево, хлопок, сухоцветы, керамика.

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Небольшой комод на заказ может обойтись в 5 000 рублей, шкаф-купе на всю семью — в 10 000 рублей, а большая двуспальная кровать — в 15 000 рублей.

Спрос на услуги по изготовлению вещей из натуральных материалов вырос на 234%. Активнее остальных искали такие предметы жители Казани (+219%), Челябинска (+188%), Уфы (+171%) и Нижнего Новгорода (+143%). В столице спрос вырос на 140%.

Отмечается, что средняя стоимость одного изделия по всей стране снизилась на 25% и составила 900 рублей. За эту цену мастера могут изготовить на заказ плетеную корзинку для хранения мелких вещей или декоративные свечи из кокосового воска.

Также специалисты готовы предложить под заказ предметы, выполненные в технике макраме, можжевеловое панно или дизайнерские светильники из цельных массивов дерева, об этом пишет РИАМО.