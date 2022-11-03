Касается каждого: Василиса Володина напугала ретроградным Марсом — уже началось!

Телеведущая и астролог Василиса Володина старается держать подписчиков в курсе происходящих событий на небе. Ведь давно известно, что поведение планет влияет на людей. Сейчас, в период коридора затмений, одна из планет движется вспять. Это Марс, он стал ретроградным еще 30 октября. Продлится его время долго, до следующего года, и Володина объяснила, чем оно примечательно — приятного мало.

«Ретроградный Марс в Близнецах (с 30 октября 2022-го по 12 января 2023 года) намекает, что вокруг нас сейчас появятся люди, несущие большое нервное напряжение. Это может быть какой-то мошенник, злоумышленник, лиходей, злонамеренная личность, преступник, хулиган, обманщик или хитрый выжига. А может быть просто нервный задира или кто-то мешающий жить спокойно», — напугала астролог.

То есть, принимая во внимание предупреждение Володиной, людям стоит быть более внимательными, чем обычно, к своему окружению.