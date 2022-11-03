В ноябре: пенсии вырастут на 7220 рублей

С 1 ноября многие россияне, получающие пенсию по старости, ощутят весомое повышение выплаты. Отдельной категории россиян уже начали перечислять увеличенную на 7220 рублей пенсию. Речь идет о людях, достигших 80-летнего возраста.

По закону о пенсиях, каждый россиянин, достигший 80 лет, вправе получать двойную фиксированную выплату от Пенсионного фонда. Это часть начисления в составе пенсии и в этом году она насчитывает 7220 рублей, сообщает сайт МК. А значит с 1 ноября отпраздновавшие в октябре 80-летие пенсионеры получат существенно больше, чем в прошлом месяце.