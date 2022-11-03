Очистка воды в тридцати субъектах России оставляет желать лучшего

Фильтр для воды

Фильтр для воды. Фото: Global Look Press

Дренажные воды, ливневки и канализационные стоки — все это попадает в поверхностные воды.

Стало известно, в каких регионах страны вопрос загрязнения воды стоит наиболее остро. 

Пока производственные компании просят снизить требования по очистке воды, страдают обычные граждане.

«Если смотреть по регионам, то мы видим проблемы с очисткой в Калмыкии, где без обработки уходит в воду 82% стоков. В Томской области — больше 55%, в Приморском крае — 52%. В 30 субъектах страны процент очистки составляет от 10 до 50%. Стопроцентная очистка сточных вод только у Чеченской Республики», – сообщили в argumenti.ru со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

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Напомним, ранее Росконтроль назвал лучшие марки кофе на российском рынке.

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