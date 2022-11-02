Названа причина роста цен на помидоры и огурцы

Специалисты из Росстата и Минсельхоза рассказали, почему изменились цены на томаты и огурцы.

Только за последние две недели произошел рост цен на овощи до 5-7%, сообщает Росстат.

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость огурцов стала на 43% ниже. И цена на помидоры упала на треть, заявили в RG.ru.