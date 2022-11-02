Названа причина роста цен на помидоры и огурцы

Специалисты из Росстата и Минсельхоза рассказали, почему изменились цены на томаты и огурцы.
Только за последние две недели произошел рост цен на овощи до 5-7%, сообщает Росстат.
При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость огурцов стала на 43% ниже. И цена на помидоры упала на треть, заявили в RG.ru.
«Как поясняют специалисты, импорта стало меньше, а овощи с огорода сменились на тепличные», — рассказали в argumenti.ru.
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По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в России разрастается с каждым годом. В центральной части государства импорт сократился.