Названа причина роста цен на помидоры и огурцы

Помидоры и огурцы

Огурцы и помидоры. Фото: Global Look Press 

Только за последний месяц розничные цены на эти продукты выросли на 23% и 12%.

Специалисты из Росстата и Минсельхоза рассказали, почему изменились цены на томаты и огурцы.

Только за последние две недели произошел рост цен на овощи до 5-7%, сообщает Росстат.

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость огурцов стала на 43% ниже. И цена на помидоры упала на треть, заявили в RG.ru.

«Как поясняют специалисты, импорта стало меньше, а овощи с огорода сменились на тепличные», — рассказали  в argumenti.ru.

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По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в России разрастается с каждым годом. В центральной части государства импорт сократился.

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