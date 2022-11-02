«Сейчас такое время»: старшеклассники пройдут обязательную медподготовку

Стало известно, в старших классах средних общеобразовательных школ научат действовать в экстренных ситуациях.

Сенатор Елена Шумилова предложила такую инициативу в связи с последними мировыми событиями.

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«Наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. К сожалению, на практике они ничего не могут сделать. Потому здесь и появилась инициатива – как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», – добавила Шумилова в беседе с argumenti.ru.