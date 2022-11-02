«Сейчас такое время»: старшеклассники пройдут обязательную медподготовку

Медицинская помощь

Медицинская помощь. Фото: Global Look Press

Член комитета Совфеда по федеративному устройству, местному самоуправлению, региональной политике и делам Севера Елена Шумилова предложила инициативу кабмину на пленарном заседании 19 октября.

Стало известно, в старших классах средних общеобразовательных школ научат действовать в экстренных ситуациях. 

Сенатор Елена Шумилова предложила такую инициативу в связи с последними мировыми событиями.

«У нас сейчас такое время, которое требует формирование определенных навыков», – отметила эксперт.

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«Наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. К сожалению, на практике они ничего не могут сделать. Потому здесь и появилась инициатива – как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», – добавила Шумилова в беседе с argumenti.ru.

Отметим, программу разрабатывают совместно с Российским Красным Крестом и Лигой здоровья нации.

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