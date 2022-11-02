«Сейчас такое время»: старшеклассники пройдут обязательную медподготовку

Стало известно, в старших классах средних общеобразовательных школ научат действовать в экстренных ситуациях.
Сенатор Елена Шумилова предложила такую инициативу в связи с последними мировыми событиями.
«У нас сейчас такое время, которое требует формирование определенных навыков», – отметила эксперт.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. К сожалению, на практике они ничего не могут сделать. Потому здесь и появилась инициатива – как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», – добавила Шумилова в беседе с argumenti.ru.
Отметим, программу разрабатывают совместно с Российским Красным Крестом и Лигой здоровья нации.