Касается всех россиян: стало труднее получить ипотеку без первоначального взноса

Банки ужесточили требования по выдаче необеспеченных кредитов. После этого шансы на одобрение ипотеки у граждан, не имеющих первоначального взноса, значительно снизились.

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По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, Центробанк планирует запретить выдачу кредитов под ставку «около нуля» для покупки квартиры от застройщиков. Предполагается, что это оздоровит рынок.