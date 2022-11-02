Касается всех россиян: стало труднее получить ипотеку без первоначального взноса

Банки ужесточили требования по выдаче необеспеченных кредитов. После этого шансы на одобрение ипотеки у граждан, не имеющих первоначального взноса, значительно снизились.
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По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, Центробанк планирует запретить выдачу кредитов под ставку «около нуля» для покупки квартиры от застройщиков. Предполагается, что это оздоровит рынок.
«Банки ожидают ухудшения качества кредитов на фоне неблагоприятной операционной среды, в связи с чем отказов по заявкам становится больше, суммы одобренных лимитов меньше», — процитировал эксперта 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
Первоначальный взнос необходим, чтобы продемонстрировать банкам финансовую дисциплинированность заемщика. Для кредитных организаций наличие крупной суммы у клиента является показателем того, что он будет контролировать свои расходы и вовремя вносить платежи.