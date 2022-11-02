МЧС разрешило россиянам жарить шашлыки на расстоянии пяти метров от дома

МЧС России несколько облегчило правила разведения огня возле жилых построек. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Рината Еникеева, прошлые требования противопожарной защиты зачастую просто невозможно было выполнить, если речь шла о дачах и приусадебных участках.

«Действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 метров, либо 20 метров — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно», — цитирует Еникеева ФАН.

Получается, что если у человека маленькая по территории дача, то ему ни листву не сжечь, ни шашлык пожарить.