Импортозамещение работает: российских дизайнерских брендов в ТЦ стало на 30% больше

После ухода западных брендов их отечественные конкуренты смогли нарастить свое присутствие в российских торговых центрах на 20-30%. Это касается одежды, товаров для дома и мебели. Такие цифры называют эксперты в области рынка, опрошенные журналистами.
«В крупных ТЦ, куда российские марки приходят на место закрывшихся или приостановивших работу западных магазинов, действительно рост может достигать 30%», — цитируют «Известия» вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
По его словам, часть отечественных дизайнерских брендов выходят из онлайн-продаж через заблокированные западные соцсети и заходят на освободившиеся площади в торговых центрах. А этот процесс, в свою очередь, провоцирует их расширять ассортимент.
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В крупнейших столичных моллах уже открылись такие дизайнерские концепции, как «Траффик», Slava, «Калина». Причем наибольшее развитие наблюдается именно в сегменте модной одежды.
В Минпромторге изданию сообщили, что в течение последних пяти лет объем производства легкой промышленности в России показывает стабильный рост — в среднем на 7% в год. Наша продукция востребована и на внешних рынках, в прошлом году экспорт товаров легкой промышленности вырос на 20%.