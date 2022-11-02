Импортозамещение работает: российских дизайнерских брендов в ТЦ стало на 30% больше

После ухода западных брендов их отечественные конкуренты смогли нарастить свое присутствие в российских торговых центрах на 20-30%. Это касается одежды, товаров для дома и мебели. Такие цифры называют эксперты в области рынка, опрошенные журналистами.

«В крупных ТЦ, куда российские марки приходят на место закрывшихся или приостановивших работу западных магазинов, действительно рост может достигать 30%», — цитируют «Известия» вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По его словам, часть отечественных дизайнерских брендов выходят из онлайн-продаж через заблокированные западные соцсети и заходят на освободившиеся площади в торговых центрах. А этот процесс, в свою очередь, провоцирует их расширять ассортимент.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».