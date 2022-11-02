В Истре займутся импортозамещением сухих молочных смесей

Во время реконструкции построят новые склады и лаборатории, а также будут обновлены уже имеющиеся помещения.

Сейчас на предприятии прокладывают коммуникации, проводят отделочные работы и благоустраивают территорию. Уже построена электрическая подстанция, цех для сушки продукции и станция пожаротушения. Ведется подготовка к установке оборудования.