В Истре займутся импортозамещением сухих молочных смесей

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

В производство будет вложено пять миллиардов рублей.

В 2023 году планируется реконструкция завода в Истре. Подмосковье вложит пять миллиардов рублей в импортозамещение сухих молочных смесей. 

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По словам зампреда правительства Георгия Филимонова, после реконструкции мощности производства будут увеличены до 16 тысяч тонн в год.

«Сейчас в стране большинство составляющих для изготовления таких смесей импортируется, и развитие подобных проектов открывает большой потенциал для импортозамещения», — процитировал Филимонова 360tv.ru.

Во время реконструкции построят новые склады и лаборатории, а также будут обновлены уже имеющиеся помещения.

Сейчас на предприятии прокладывают коммуникации, проводят отделочные работы и благоустраивают территорию. Уже построена электрическая подстанция, цех для сушки продукции и станция пожаротушения. Ведется подготовка к установке оборудования.

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