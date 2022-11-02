Производитель не экономил на сырье! Роскачество назвало лучшие крабовые палочки

В Роскачестве провели исследование кулинарных изделий из имитированного мяса морепродуктов — крабовых палочек. Специалисты проверили товары 30 производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.
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Все изделия оказались безопасными и соответствующими обязательным требованиям законодательства РФ. Однако под повышенные требования Роскачства подошли крабовые палочки всего двух брендов: Vici «Приорити» и «А'море».
В них не было обнаружено инсектицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, консервантов, синтетических красителей, посторонних ДНК и генетически модифицированных организмов.
Микробиологические показатели продуктов соответствовали установленным требованиям, а содержание крахмала не превышало установленных Роскачеством норм. Это может указывать на то, что производители не экономили на сырье.
Также высокие оценки экспертов получили товары Fish House, Tokimo, Меридиан, «А'море» и «Русское море».