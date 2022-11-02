Производитель не экономил на сырье! Роскачество назвало лучшие крабовые палочки

В них не было обнаружено инсектицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, консервантов, синтетических красителей, посторонних ДНК и генетически модифицированных организмов.

Микробиологические показатели продуктов соответствовали установленным требованиям, а содержание крахмала не превышало установленных Роскачеством норм. Это может указывать на то, что производители не экономили на сырье.

Также высокие оценки экспертов получили товары Fish House, Tokimo, Меридиан, «А'море» и «Русское море».