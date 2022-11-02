Продается в «Магните» и недорого стоит! Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу

Также высокие оценки специалисты поставили товарам брендов «Балахоновский мясокомбинат», «Вязанка», «Клинский», «Дымов», «Пит-Продукт», «Снежана», «МясновЪ», «Ближние горки», «Колбасный цех Серышевский», «Фамильные колбасы», «Агрокомплекс» и «Ромкор».

Продукты этих фирм соответствовали повышенным стандартам Роскачества и имели оптимальное количество влаги, белков и жиров.

В них не было обнаружено нитритов, тяжелых металлов, антибиотиков, радионуклидов, консервантов, синтетических красителей, а также ДНК овцы, кукурузы, лошади, сои, собаки и кошки.