«Взяли паузу»: в России рухнул спрос на артистов для новогодних корпоративов

В этом году спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах упал. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Компании сократили бюджеты на организацию праздничных мероприятий в конце 2022 года в среднем на 20% к прошлогодним уровням. Сейчас пользуются спросом новогодние мероприятия делового характера - подведение итогов года, съезд региональных представителей.

Как рассказали эксперты, сейчас запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы почти нет. По этой причине почти в два раза к концу года снизились гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах. Сейчас они составляют от 600 тысяч до миллиона рублей за одно мероприятие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Многие заказчики, как говорят аналитики, «взяли паузу» и отложили принятие конечного решения о самом факте проведения корпоратива на ноябрь.