Подорожало золото на фоне слабеющего доллара

2 ноября возросла цена на золото, превысив 1 650 долларов за унцию. В это же время доллар на валютном рынке теряет свои позиции относительно не только рубля, но и других мировых валют.
Как полагают эксперты, эта ситуация будет стабильной до завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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На стоимость золота, считают финансовые аналитики, повлияло падение курса доллара. Инвесторы, владеющие иными валютами, предпочли вкладывать в драгметалл, а не в американские деньги. Из-за возросшего интереса к нему цена в итоге взлетела.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 3,95 доллара.
Источник: 1prime.ru.