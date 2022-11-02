Не ешьте эту гадость! Роскачество обнаружило колбасу, напичканную антибиотиками

В Роскачестве повторно провели исследование докторской колбасы. Эксперты проверили товары 40 производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.

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Многие образцы показали хорошие результаты. Однако нашлись и такие, которые не прошли испытания. Худшей стала колбаса «Докторская» под торговой маркой «Губернская мясная компания ГМК» (Губкинский мясокомбинат).

В ней был обнаружен обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы (окситетрациклин), а также сульфаметазин и триметоприм в количествах, не соответствующих опережающему стандарту Роскачества.