Срочно проверьте свои карты! С первого ноября на «Мир» будут зачислены новые выплаты

С первого ноября владельцы банковских карт платежной системы «Мир» могут использовать их для получения еще большего числа выплат, чем раньше.

Как сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, в ноябре появится еще несколько десятков новых финансовых услуг.