Срочно проверьте свои карты! С первого ноября на «Мир» будут зачислены новые выплаты

С первого ноября владельцы банковских карт платежной системы «Мир» могут использовать их для получения еще большего числа выплат, чем раньше.
Как сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, в ноябре появится еще несколько десятков новых финансовых услуг.
«С 1 ноября расширяется также список тех социальных выплат и вообще выплат гражданам, которые можно зачислять с помощью просто номера карты, так называемые прямые выплаты на карту «Мир». И здесь важно сказать, что это еще более 30 новых выплат, которые добавляются к и так уже достаточно широкому списку таких выплат», — рассказал Владимир Комлев.
С помощью карты «Мир» можно оплатить не только услуги ЖКХ, но и компенсировать расходы на газификацию, получить стипендию или пособие для безработных и многое другое.
По материалам «ФедералПресс»