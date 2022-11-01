Это просто кошмар: ставки по ипотеке достигнут рекордных цифр в ближайшее время

Финансовые эксперты и ипотечные специалисты в один голос говорят о том, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время будут расти.

Дорожать ипотека продолжит, по прогнозам, до февраля 2023 года. Таковы законы рынка.

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко напомнил о снижении ключевой ставки Центробанком в сентябре, но, по его словам, рынок на это никак не отреагировал, а позже произошло повышение ипотечных ставок.

Во многом это случилось в связи с неопределенностью банков.