Это просто кошмар: ставки по ипотеке достигнут рекордных цифр в ближайшее время

Финансовые эксперты и ипотечные специалисты в один голос говорят о том, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время будут расти.
Дорожать ипотека продолжит, по прогнозам, до февраля 2023 года. Таковы законы рынка.
Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко напомнил о снижении ключевой ставки Центробанком в сентябре, но, по его словам, рынок на это никак не отреагировал, а позже произошло повышение ипотечных ставок.
Во многом это случилось в связи с неопределенностью банков.
«Все банки стали закладывать в ставку риски заемщиков и риски реализации недвижимости, так как недвижимость расти в цене практически перестала», — сделал акцент Сергей Гордейко.
Напомним, сегодня средняя ипотечная ставка в России составляет 11%, а иногда и 12%.
По материалам ТАСС