Каждый сможет: раскрыт простой способ накопления сбережений на старость

В России из-за пандемии многие лишились работы. Также граждане потратили свои сбережения, так как из-за локдауна у многих не было возможности зарабатывать. В этом году также подорожали многие товары. Пенсионерам повышали выплаты, но не всем этого хватает на жизнь. Экономисты советуют копить на старость.
С будущего года средняя пенсия в России составит 21 864 рубля. Экономисты советуют пользоваться старой схемой для накоплений: откладывать 10-30 % в месяц от месячного же дохода, а еще лучше 50%. Так даже если по тысяче рублей откладывать 40 лет, то можно поднакопить 4 миллиона. А вот если зарплаты едва хватает, поэтому откладывать нечего, то эксперты советуют «приложить усилия для повышения своего дохода», найти более высокооплачиваемую работу.
Каждая российская семья обязана иметь на «черный день» накопления от 3 до 6 месяцев. Которые помогли бы продержаться в тяжелые времена. Далее — это уже накопления до самой пенсии.
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«Не только теоретически, но и эмпирически уже доказано, что человек практически с любым месячным доходом в состоянии откладывать от него по 10% в месяц. Без ущерба для своих текущих потребностей, если, конечно, это не касается физиологического минимума», — заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он пояснил, что 10 или 20, или 50% нужно откладывать сразу, считать их такими же обязательными платежами, как, допустим, уплата налогов или оплата услуг ЖКХ. Оставшуюся сумму уже распределяешь на месяц. О валюте Михаил рекомендует забыть и хранить сбережения в рублях, а еще лучше в депозите в банке, пишет «МК».