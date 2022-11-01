Каждый сможет: раскрыт простой способ накопления сбережений на старость

Каждая российская семья обязана иметь на «черный день» накопления от 3 до 6 месяцев. Которые помогли бы продержаться в тяжелые времена. Далее — это уже накопления до самой пенсии.

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«Не только теоретически, но и эмпирически уже доказано, что человек практически с любым месячным доходом в состоянии откладывать от него по 10% в месяц. Без ущерба для своих текущих потребностей, если, конечно, это не касается физиологического минимума», — заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что 10 или 20, или 50% нужно откладывать сразу, считать их такими же обязательными платежами, как, допустим, уплата налогов или оплата услуг ЖКХ. Оставшуюся сумму уже распределяешь на месяц. О валюте Михаил рекомендует забыть и хранить сбережения в рублях, а еще лучше в депозите в банке, пишет «МК».