Умер 33-летний боец ММА Александр Писарев

Жена Александра сейчас находится в больнице. О ее состоянии пока ничего не известно.

Напомним, Писарев — чемпион Москвы по грэпплингу и рукопашному бою, чемпион ЦФО и финалист чемпионата Европы по ММА (смешанным боевым искусствам).

Последние семь лет он выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights в полулегкой весовой категории.