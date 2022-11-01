Умер 33-летний боец ММА Александр Писарев

Во вторник, 1 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался российский боец смешанного стиля Александр Писарев. Ему было всего 33 года.
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По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление арбузом. Как сообщил 360tv.ru, у спортсмена не было никаких хронических заболеваний. Для уточнения причины трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза.
Жена Александра сейчас находится в больнице. О ее состоянии пока ничего не известно.
Напомним, Писарев — чемпион Москвы по грэпплингу и рукопашному бою, чемпион ЦФО и финалист чемпионата Европы по ММА (смешанным боевым искусствам).
Последние семь лет он выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights в полулегкой весовой категории.