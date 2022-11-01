В России планируют увеличить число получателей субсидий на оплату ЖКУ

В России хотят увеличить число получателей субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такими планами поделился заместитель главы Минстроя РФ Алексей Ересько.
По его словам, для некоторых категорий малоимущих граждан предлагается понизить порог максимальной доли расходов на оплату ЖКУ в 22%, позволяющий претендовать на получение льгот и субсидий. Как следствие, число граждан, имеющих право на льготы, возрастет.
«Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума», — сообщил Ересько «Известиям».
По словам чиновника, подобная схема уже проходит апробацию в некоторых регионах.
По материалам ФАН. Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».