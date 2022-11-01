В России планируют увеличить число получателей субсидий на оплату ЖКУ

В России хотят увеличить число получателей субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такими планами поделился заместитель главы Минстроя РФ Алексей Ересько.

По его словам, для некоторых категорий малоимущих граждан предлагается понизить порог максимальной доли расходов на оплату ЖКУ в 22%, позволяющий претендовать на получение льгот и субсидий. Как следствие, число граждан, имеющих право на льготы, возрастет.