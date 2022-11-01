Минимальные значения с 2016 года: бензин резко подешевел на фоне удорожания дизеля

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в октябре упала на 9%, до 34,9 тысячи рублей за тонну.
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Таким образом топливо достигло минимальных значений с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Любопытно, что дизтопливо демонстрирует обратную динамику: осенью оно поднялось в цене, хотя по итогам октября цена зимнего дизеля опустилась на 6%, составив 64,9 тысячи рублей. Однако за этот месяц она трижды обновила рекордные значения.
В итоге оптовые цены на дизель теперь выше, чем на бензин, уже почти в два раза.
Источник: 1prime.ru