Минимальные значения с 2016 года: бензин резко подешевел на фоне удорожания дизеля

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в октябре упала на 9%, до 34,9 тысячи рублей за тонну.

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Таким образом топливо достигло минимальных значений с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Любопытно, что дизтопливо демонстрирует обратную динамику: осенью оно поднялось в цене, хотя по итогам октября цена зимнего дизеля опустилась на 6%, составив 64,9 тысячи рублей. Однако за этот месяц она трижды обновила рекордные значения.

В итоге оптовые цены на дизель теперь выше, чем на бензин, уже почти в два раза.

Источник: 1prime.ru