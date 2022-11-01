Курсы иностранных валют растут по отношению к рублю 1 ноября

1 ноября курсы доллара и евро растут по отношению к российскому рублю, согласно данным Московской биржи.

Как передает ФАН в утреннем обзоре торговой сессии, курс американского доллара увеличивается на одну копейку — до 61,49 рубля. Европейская валюта растет на 17 копеек — до 61,05 рубля. Китайский юань также вырос в цене на 2 копейки — до 8,40 рубля.

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Напомним, что в октябре доллар несколько укрепился по отношению к рублю после сентябрьского падения, но затем снова начал ослабевать.