Кишит мертвыми паразитами! В Роскачестве назвали худшую замороженную рыбу

Замороженный минтай является одной из самых покупаемых видов рыбы семейства тресковых. Он отличается насыщенным вкусом при невысокой стоимости.

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В Роскачестве проверили проверку этого товара. Эксперты исследовали изделия 15 производителей по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.

Лучшие оценки в лабораторных исследованиях получил минтай компаний: «365 дней», «Витязь-Авто», «ВкусАрт», «Каждый день», «ИП Тарасов А. В.», «Штурман КФ» и «Русская рыбоперерабатывающая компания». Изделия этих фирм могут претендовать на присвоение их продукции российского Знака качества.