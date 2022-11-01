«Незаметно пробил еще штрих-код»: как обманывают покупателей в магазинах

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«Самый распространенный способ обмана покупателей – это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какой-то лишний товар, который человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрих-код», – рассказал юрист, председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Также не все продавцы «любят» учитывать скидку и акцию, указанные на ценнике. Во время оплаты стоимость заявленных товаров должна автоматически понижаться.

Юрист посоветовал людям проверять свои чеки, не отходя от кассы.

Источник: radiosputnik.ria.ru.