Увеличат в два раза: кому с 1 ноября серьезно повысят пенсию

С 1 ноября часть российских пенсионеров будет получать повышенную пенсию. Речь идет об отдельной категории пожилых людей.

Им на 7220 рублей увеличат ежемесячное начисление от Пенсионного фонда, то есть для них фиксированная часть будет составлять 14 441 рубль. Другая часть пенсии, страховая, которую человек заработал за трудовую жизнь, останется без изменений.

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