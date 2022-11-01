С 1 ноября ужесточаются правила проверки счетчиков

С первого дня ноября на территории РФ вступает в силу новый стандарт, который регламентирует работу проверяющих организаций, следящих за счетчиками в квартирах и домах.
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Новый ГОСТ ужесточает требования к таким организациям. Теперь для них обязательна аккредитация и соответствующая документация, где должна быть подробно прописана сама процедура осмотра.
По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской эта мера должна усилить механизм борьбы с мошенниками, а также снять противоречия во время проверки счетчиков. Планируется, что в дальнейшем аппараты будут контролировать дистанционно в автоматическом режиме.
Эксперт уточнила, что скорее всего данные изменения никак не отразятся на квитанциях по коммуналке.
Источник: 1prime.ru.