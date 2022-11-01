Уже в ноябре — по 10 тысяч рублей минимум: пенсионеры получат доплату

Для учета такой доплаты в Пенсионном фонде изучают все денежные поступления пенсионеру: саму пенсию, ежемесячные денежные выплаты и дополнительные деньги из соцзащиты (например, компенсация на оплату услуг ЖКХ).

С учетом доплаты пожилым людям гарантированно уже будет поступать на счет сумма, равная прожиточному минимуму в регионе его проживания. Самый большой уровень ПМ пенсионера — на Чукотке (27 293 рублей), самый низкий — в Белгородской области (10 055 рублей). То есть ниже этой суммы пожилой человек не получит. К примеру, если чукотский пенсионер получает 20 тысяч рублей, то доплата составит 7 293 рубля.