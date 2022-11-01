«То, что люди накопили»: Глоба предупредила о неизбежных потерях – когда это случится

В начале нового месяца астролог Тамара Глоба рассказала, каким он будет. Ноябрь отметится тотальным лунным затмением, и это явление принесет множество событий, которые перевернут привычный уклад жизни, который люди строили десятилетия.
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Глоба поведала о потерях накоплений и перемене в бизнесе. Когда это произойдет и как, она рассказала подробно в своем YouTube-канале.
«То, что когда-то люди накопили за предстоящие затмению 30 лет, постепенно уйдет в прошлое. И будут впоследствии формироваться новые структуры. В течение полугода многие, кто зарабатывал на привычных системах и структурах, потерпят фиаско. Но нужно начинать новую жизнь», - подчеркнула Глоба.