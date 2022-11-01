Уже 8 ноября: Тамара Глоба предупредила о роковых поворотах месяца

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на ноябрь. Эксперт поведала о том, что в последний осенний месяц произойдет полное лунное затмение. Оно случится 8 ноября и принесет с собой глобальные перемены. Они коснутся не только людей, но и государств.

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«Тотальное лунное затмение 8 ноября в 2 часа по московскому времени. Это затмение отразится событиями, которые несут важные повороты. Они продлятся в своем критическом варианте, как минимум, до конца ноября или самого начала декабря.

Это тотальное лунное затмение захватит события, которые касаются техники, переворотов во многих странах, они коснутся и политики, и общественной жизни и, конечно же, сферы бизнеса – прошлый бизнес будет уходить в прошлое», - предупредила астролог у себя на YouTube-канале.