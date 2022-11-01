«Тормозной путь длиннее»: автомеханик дал совет, как не попасть в ДТП во время гололеда

Автомобильные аварии случаются чаще, чем хотелось бы. А с наступлением заморозков шанс попасть в ДТП увеличивается.
Эксперт озвучил моменты, о которых важно помнить на дороге с гололедицей.
«Мне кажется, не стоит напоминать про смену резины зимней на летнюю. Ездить стоит очень аккуратно и не превышать положенную скорость, а лучше даже сбавить ее до уровня ниже допустимой», – отметил автомеханик.
«Всегда держите расстояние между впередистоящей машиной, чтобы успеть затормозить. Не стоит забывать, что зимой, особенно в гололед, тормозной путь длиннее. И обязательно хорошо очищайте лобовое стекло, чтобы ничего не мешало видимости», — резюмировал эксперт в беседе с mosregtoday.ru.
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Напомним, ранее стало известно о приближающемся сильном снегопаде в одном из регионов России.