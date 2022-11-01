«Сейчас обогатят вас»: нумеролог спрогнозировала финансовое благополучие в ноябре

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Эндже Гарифуллиной назвала цифру месяца.

В ноябре стоит обратить внимание на свои финансы. Можно будет поправить материальное положение и приумножить богатство.

Главное – не хвастаться своим финансовым положением. О влиянии цифры восемь в ноябре рассказала нумеролог и психолог Эндже Гарифуллина. 

«Ноябрь месяц неограниченных возможностей и успеха. Возможность поправить свое материальное положение будет ведущей темой месяца числа восемь. Распланируйте финансы, составьте четкий план действий по работе, покажите окружающим свой авторитет, смело высказывайте личное мнение, не боясь осуждения — восьмерка поможет все сделать правильно», – отметила эксперт в беседе с argumenti.ru.

«Если какие-то сделки не приносили дохода, то сейчас обогатят вас. Не важно, каково ваше место ​ в жизни, вы должны проявить себя. Серьезные усилия с вашей стороны поторопят развитие событий», – добавила нумеролог.

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Напомним, ранее Василиса Володина рассказала, какой знак зодиака в ноябре будет решать чужие финансовые вопросы.

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