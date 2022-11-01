«Сейчас обогатят вас»: нумеролог спрогнозировала финансовое благополучие в ноябре

В ноябре стоит обратить внимание на свои финансы. Можно будет поправить материальное положение и приумножить богатство.

Главное – не хвастаться своим финансовым положением. О влиянии цифры восемь в ноябре рассказала нумеролог и психолог Эндже Гарифуллина.