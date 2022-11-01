Давно хотели: в WhatsApp появились новые функции

Любители социальной сети WhatsApp увидят два новых изменения в ближайшее время.

В обнавленном пакете приложения есть функция, которая позволяет скрыть свое присутствие в Сети.

Также пользователи мессенджера смогут создать ссылку на звонок. Достаточно посетить раздел «Звонки» и нажать на необходимое предложение в верхней части окна.

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