Давно хотели: в WhatsApp появились новые функции

Любители социальной сети WhatsApp увидят два новых изменения в ближайшее время.
В обнавленном пакете приложения есть функция, которая позволяет скрыть свое присутствие в Сети.
Также пользователи мессенджера смогут создать ссылку на звонок. Достаточно посетить раздел «Звонки» и нажать на необходимое предложение в верхней части окна.
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К слову, можно будет установить, в аудио- или видеоформате вы хотите проводить созвон. Сообщили в sportkp.ru.