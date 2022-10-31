Плюс один день к отдыху: в Министерстве труда сделали заявление о ноябрьских выходных

В День народного единства жителям России дается официальный выходной. Но некоторые граждане собирались отдохнуть в этот день по другой причине.
В Министерстве труда рассказали, как будут засчитывать выходные и отпускные дни в период с третьего по шестое ноября.
«Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска», – говорится в социальных сетях ведомства.
«Например, если работник уходит в отпуск на 14 календарных дней, один из которых нерабочий праздничный, то отдыхать в этом случае работник будет 15 дней», – говорится в заявлении Минтруда.
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Напомним, ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Центральной России в День народного единства.