Плюс один день к отдыху: в Министерстве труда сделали заявление о ноябрьских выходных

День народного единства

День народного единства. Фото: Global Look Press

Актуально для тех, кто собирается взять отпуск на это время.

В День народного единства жителям России дается официальный выходной. Но некоторые граждане собирались отдохнуть в этот день по другой причине. 

В Министерстве труда рассказали, как будут засчитывать выходные и отпускные дни в период с третьего по шестое ноября.

«Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска», – говорится в социальных сетях ведомства.

 

«Например, если работник уходит в отпуск на 14 календарных дней, один из которых нерабочий праздничный, то отдыхать в этом случае работник будет 15 дней», – говорится в заявлении Минтруда.

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Напомним, ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Центральной России в День народного единства.

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