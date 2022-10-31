Метеорологи рассказали, где и когда в России будет первый сильный снегопад в этом году

Специалисты заявили, мощный снегопад увидят в ближайшее время жители Приморского края.

Синоптики отметили, что в субботу, 12 ноября жителям этого региона стоит ожидать сильный снег. К вечеру температура опустится до -7 градусов по Цельсию. А ночью – до -14 градусов.

Снегопад будет идти несколько дней. А именно более двух суток. Примерно 50 часов. Ожидается за это время 40 миллиметров осадков.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».