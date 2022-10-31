Метеорологи рассказали, где и когда в России будет первый сильный снегопад в этом году

Снег

Снег. Фото: Global Look Press

Синоптики предсказали время, когда температура опустится на десять градусов.

Специалисты заявили, мощный снегопад увидят в ближайшее время жители Приморского края.

Синоптики отметили, что в субботу, 12 ноября жителям этого региона стоит ожидать сильный снег. К вечеру температура опустится до -7 градусов по Цельсию. А ночью – до -14 градусов.

Снегопад будет идти несколько дней. А именно более двух суток. Примерно 50 часов. Ожидается за это время 40 миллиметров осадков. 

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К слову, осадков выпадет больше месячной нормы. Такой прогноз дали специалисты Gismeteo.ru.

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