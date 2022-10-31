Нужно немедленно укрыться: россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В последнее время погода приносит много сюрпризов. В Москве осень выдалась теплой, но бабье лето так и не пришло. Еще недавно столицу накрывали ливни, а с 30 на 31 октября выпал первый снег. Из-за этого образовалась опасная ситуация на дорогах. Ночью образовался гололед. Теперь в опасности оказались жители Сочи.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. Также в ведомстве отметили, что возможно формировании смерчей над Черным морем. Это может произойти на участке Магри – Веселое.
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В случае возникновения и выхода смерча на сушу местным жителям и туристам посоветовали остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла спасатели рекомендовали использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики.
«Если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле», — добавили спасатели, пишет Lenta.