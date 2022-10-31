Нужно немедленно укрыться: россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В последнее время погода приносит много сюрпризов. В Москве осень выдалась теплой, но бабье лето так и не пришло. Еще недавно столицу накрывали ливни, а с 30 на 31 октября выпал первый снег. Из-за этого образовалась опасная ситуация на дорогах. Ночью образовался гололед. Теперь в опасности оказались жители Сочи.