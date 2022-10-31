Родина, прощай: Олег Тиньков отказался от российского гражданства

54-летний бизнесмен Олег Тиньков разорвал связь с Россией. Он больше не является гражданином этой страны.

Тиньков не разделяет политические взгляды российских властей. Именно этим предприниматель объяснил свой отказ от гражданства родной страны.

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