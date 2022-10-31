Родина, прощай: Олег Тиньков отказался от российского гражданства

54-летний бизнесмен Олег Тиньков разорвал связь с Россией. Он больше не является гражданином этой страны.
Тиньков не разделяет политические взгляды российских властей. Именно этим предприниматель объяснил свой отказ от гражданства родной страны.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К своему посту в социальной сети Тиньков приложил решение генкосульства РФ в Женеве от 26 октября о прекращении российского гражданства.
Решение генкосульства РФ в Женеве по гражданству Олега Тинькова. Фото: соцсети
Отметим, предприниматель Олег Тиньков родился в поселке Полысаево Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.