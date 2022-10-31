Родина, прощай: Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Олег Тиньков

Олег Тиньков. Фото: соцсети бизнесмена 

Основатель «Тинькофф банка» заявил о своем решении в личном микроблоге.

54-летний бизнесмен Олег Тиньков разорвал связь с Россией. Он больше не является гражданином этой страны.

Тиньков не разделяет политические взгляды российских властей. Именно этим предприниматель объяснил свой отказ от гражданства родной страны.

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К своему посту в социальной сети Тиньков приложил решение генкосульства РФ в Женеве от 26 октября о прекращении российского гражданства.

 

Решение генкосульства РФ в Женеве по гражданству Олега Тинькова. Фото: соцсети

Отметим, предприниматель Олег Тиньков родился в поселке Полысаево Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.

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