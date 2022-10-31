Льгота коснется тех, кто родился в 1960-1965 годах: государство выделяет хорошие деньги

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Как известно, данные лица совсем скоро станут пенсионерами. Для того, чтобы выйти на пенсию в этом году нужно наработать 13 лет трудового стажа, а также скопить пенсионные коэффициенты размером в 23,4 балла.

«Пенсия по новым основаниям в 2022 году будет назначается: женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет», — сообщает ПФР.

Чистый размер пенсии, без всяких надбавок, к слову, равен 7 220 рублям.

Источник: pfr.gov.ru