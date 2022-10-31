Земля в опасности! 1 ноября к планете подлетит огромный астероид — слишком близко

Ученые NASA передали тревожные новости. По их данным, ночью 1 ноября на минимальном расстоянии от Земли пролетит огромный астероид.

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Его размер приравнивается к самому высокому небоскребу в Арабских Эмиратах Бурдж-Халифа (828 метров). Исследователи дали ему название 2022 RM4.

Космическое тело диаметром 330–740 метров разовьет скорость 84,5 тыс. км/ч. От Земли оно пройдет на критическом расстоянии — 2,3 млн км. Эксперты говорят, что оно считается опасным для человечества.

Источник: nasa.gov.