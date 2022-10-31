Не только термобелье и шапка: что еще нужно надевать на зимние тренировки

Тем, кто занимается спортом на свежем воздухе в любую погоду, необходимо учитывать смену сезонов и одеваться соответственно. Об этом напомнил руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам», тренер Денис Помазной. Он объяснил, что нужно выбирать для тренировок в холода удобную и немного утепленную одежду из синтетического водооталкивающего материала. Кроме того, нелишним будет запастись термобельем и шапкой:

«Необходима одежда, которая удерживает тепло, но при этом отводит влагу. То есть нам не нужно использовать одну теплую куртку или одну теплую кофту и так далее. Материал предпочтительнее синтетический».

Специалист дал рекомендации и относительно спортивной обуви, а кроме того, напомнил, что носить на тренировку шапку с приходом холодов — обязательно.

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