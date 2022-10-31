Остерегайтесь мятых упаковок! Эксперт предупредил об опасности, которую таят в себе продукты

Ольга Красникова, директор по качеству АО «Прогресс», рассказала журналистам КП, что любое повреждение продуктовой упаковки, даже обычная измятость, может таить в себе серьезную опасность.

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Товар, лишенный целостной упаковки, может содержать в себе опасные для здоровья микроорганизмы, то есть по большому счету испорчен и опасен для здоровья.

По словам эксперта, красным флагом для потребителей должны стать трещины, сколы, вздутая крышка на стеклянных баночках; вмятины, вздутия, повреждения (или вздутие) фольги на картонных и пластиковых коробках; всевозможные разрывы и заломы.

Иногда такие продукты продают со скидкой, хотя на самом деле потребитель имеет право вообще потребовать убрать поврежденную продукцию с полок магазинов. И уж точно не стоит вестись на распродажу.