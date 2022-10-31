Оплата за ЖКУ снизится: государство приняло эпохальное решение

Если в субъекте РФ установлен порог в 22% для всех граждан (когда расход на оплату ЖКУ в доходе превышает эту планку, положена субсидия), например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10–18% — в зависимости от решения региона.

Проект уже проходит тестирование сразу в нескольких местах. Например, в Воронежской области, где порог имеет 22%, многодетные семьи платят не более 18% от дохода. В Мурманской области изменен показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров с 22% до 10%. В Республике Алтай изменили порог в 22% на 14% для граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в домах с централизованным отоплением.