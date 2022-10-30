«В целях безопасности»: в России пенсионерам могут ограничить пользование банковскими картами

Российские общественники озаботились тем, что в последнее время увеличилось число мошенников, которые «разводят» людей на деньги. Чаще всего в этих неприятных ситуациях страдают пенсионеры, которые по наивности теряют сбережения со счетов.

В Общероссийском народном фронте предложили ввести ограничения по пользованию банковскими картами для пенсионеров. Идея инициаторов в том, чтобы дать пожилым россиянам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов.

«Как известно, эти функции чаще всего позволяют преступникам выводить денежные средства со счетов граждан. А функции снятия наличных, оплаты в магазинах и входящих переводов пенсионер смог бы оставлять на карте», - пишет Pensnews.ru, ссылаясь на свои источники.

Однако эксперты пока не пришли к единому мнению насчет этого. Некоторые отмечают важность того, чтобы в погоне за безопасностью пенсионеры не лишились преимуществ современных технологий.

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