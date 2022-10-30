«Арктическое вторжение»: москвичей предупредили о шторме и ливнях

Синоптик рассказал, что москвичей в воскресенье, 30 октября, ожидает ухудшение погодных условий, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, ливневые дожди. Днем и вечером в воскресенье прогнозируется до плюс 6 градусов.

На Москву во второй половине дня скажется влияние и прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде ливневых дождей, после 15 часов к вечеру местами с вкраплениями мокрого снега. Ветер плотный, западный, с разворотом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду», - рассказал Тишковец.

В течение всего дня атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.

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