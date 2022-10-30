«Аэрофлот» возобновил работу онлайн-сервисов после перехода на российскую систему бронирования

В конце октября авиакомпания «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов по покупке, обмену и возврату билетов.

«Официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, а также туристические и онлайн-агенты «Аэрофлота» вновь готовы к обслуживанию клиентов и пассажиров. Продажи на рейсы открыты», - говорится на сайте авиаперевозчика. «Восстановлена онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия». Временно может быть недоступен вход в процесс онлайн-регистрации по номеру бронирования, при этом вы всегда можете использовать номер билета».

При этом отмечается, что ряд онлайн-услуг по части обмена и возврата билетов, оформления повышения класса обслуживания, предварительного выбора мест и заказа некоторых других дополнительных опций могут быть временно недоступны. Для решения этих вопросов необходимо обращаться в офисы собственных продаж или контакт-центр «Аэрофлота».

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Сотрудники авиакомпании добавили, что программа лояльности «Аэрофлот Бонус» работает в прежнем режиме - все накопленные пассажирами мили будут сохранены.