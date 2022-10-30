Новый штамп в паспорте: в России хотят упростить опеку над внуками

Доказать родство между внуками и их бабушками и дедушками сложнее, чем между родителями. Так как у пожилых родственников нет штампа в паспорте о наличии внуков.
Уход внуков из детского сада с бабушками и дедушками, а также проведение каникул у них могут оказаться противозаконными. Если у родственников не будут оформлены временное опекунство, нотариальные доверенности или другие документы.
В Госдуме положительно оценили инициативу введение штампа в паспорте, который бы упрощал процедуру опекунства над внуками.
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«Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах», — сообщают iz.ru.